На Прикарпатті встановили нові закупівельні ціни на молоко. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

За наданою інформацією, на черговому засіданні регіональної узгоджувальної комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження за участю заступника голови облдержадміністрації Василя БРУСА проаналізували рівень закупівельних цін, що склались на ринку молока і молочної сировини. Прийняля рішення щодо середньозважених закупівельних цін на молоко і молочну сировину в межах області.

Регіональна узгоджувальна комісія зобов’язала керівників молокопереробних підприємств області: з 1 серпня цього року встановити закупівельні ціни на молоко від господарств населення 1,80 грн. за 1 кг та у сільськогосподарських підприємств – 3 грн. за 1 кг базисної жирності.

З 16 серпня ціну на молоко потрібно збільшити до 2 грн. за 1 кг базисної жирності від господарств населення.

Начальникам управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій доручили “тримати на постійному контролі цінову ситуацію на ринку закупівельних цін на молоко в районах”.

Відповідно до рішення узгоджувальної комісії заступника голови облдержадміністрації В.БРУСА щоквартально інформуватимуть про врегулювання закупівельних цін на молочну продукцію переробними підприємствами області.