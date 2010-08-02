На Тернопільщині зросли обсяги виробництва консервованих виробів

На Тернопільщині в 1-му півріччі обсяги виробництва консервованих виробів порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 50,9%.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, зокрема виробництво соків зросло у 7 разів до 803 т. Збільшення обсягів виробництва соків А.МАЙКА пояснив тим, що підприємство «Дінтер Скала Україна» заготовило достатньо сировини, відтак мало великий запас концентрованих соків.

Загалом, соки в області у 1-му півріччі виробляло одне підприємство.

Виробництво натуральних овочевих консервів зменшилося на 29% до 362 т. Суттєве зменшення виробництва консервів експерт пояснив відсутністю замовлень та браком сировини.

Загалом овочеві консерви в області виробляє одне підприємство – ПП «Агроспецгосп» у Бережанському районі.