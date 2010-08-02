Борошно через три місяці подорожчає на 15%, тобто, теоретично, ціни на хліб можуть підвищитися на 7-10%, хоча тут багато що залежатиме від політики пекарів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир ЛАПА, коментуючи можливість підвищення цін на хліб найближчим часом.

На думку В.ЛАПИ, ціни на борошно підвищуються у зв`язку з ситуацією на світових ринках і з подорожчанням собівартості виробництва.

«Ті ціни, які на внутрішньому ринку зараз, - а це продовольче зерно десь в рамках від 1,4 до 1,5 тис. грн. за тонну, - вони, з погляду економіки сільськогосподарського виробництва, гарантують 15% рентабельності, що у принципі не є завищеним показником. І це підвищення цін дозволить значною мірою стабілізувати фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємствах України», - відзначив експерт.

Водночас, за словами В.ЛАПИ, ціни на фуражне зерно зростають активніше. Сьогодні вони приблизно на 30% вищі, ніж минулого року. Невдовзі тваринницька сфера відчує на собі це зростання.

Як відзначив директор Аналітичного агентства ААА Сергій НАЛИВКА, світові тенденції на зерновому ринку зумовлені кліматичними змінами. Зокрема, в Росії і в Казахстані внаслідок спеки і дощів сталися великі втрати зерна. «Україна на їх фоні опинилася у найкращій, напевно, ситуації, з продовольчим зерном у нас все нормально: його вистачить не тільки на внутрішнє споживання, і на експорт, і на резерв», - сказав він.

Внутрішній ринок і експортери відреагували на зростання цін на зернові. «У даному випадку ринок наш адекватно реагує, і пекарі вже очікують на зростання цін на свою продукцію. Зокрема, борошно хлібопекарське вже стало підтягатися за ціною…» - відзначив С.НАЛИВКА.