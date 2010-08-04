«Оболонь» відновила розлив пива ТМ «Жигулівське»

Пивоварна компанія «Оболонь» відновила розлив пива під торговою маркою «Жигулівське».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу маркетингу ринку пива компанії Олексій БЕЗУГЛИЙ.

За його словами, «Оболонь» планує до кінця 2010 року зайняти 15% низькоцінового сегменту на ринку.

Перші партії пива розливатимуть в пластикові пляшки місткістю 1 і 2 літри, а також в кеги по 30 і 50 літрів. З середини серпня планують почати розливати пиво в скляні пляшки.

О.БЕЗУГЛИЙ відзначив, що «Жигулівське» – пиво низькоцінового сегменту, яке поповнить даний сегмент «Оболоні», куди входять ТМ «Десант» і ТМ «Арсенал».

Також в 2010 році планують почати експорт «Жигулівського».

Довідка УНІАН. На Київському пивзаводі №3 («Оболонь») виробництво пива «Жигулівське» почалося з відкриттям заводу в травні 1980 року. В період Олімпіади-1980 завод продав більше 30 тис. декалітрів даного пива. У 1991 році «Оболонь» зупинила випуск «Жигулівського» для внутрішнього ринку, почавши розвиток власного бренду ТМ «Оболонь».

ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.