Де в Україні найдешевші та найдорожчі продукти харчування

У липні цього року проти червня у більшості областей України зафіксована дефляція.

Про це повідомляють на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зниження споживчих цін за підсумками липня ц.р. стали Харківська область - дефляція 0,8%, Полтавська, Рівненська області і АР Крим - 0,5%.

З початку року (липень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли у Севастополі – на 7,5%, у Києві — 4,9%, Львівській області - 4,2%, АР Крим – 3,9%. Найменше ціни зросли у Вінницькій – 1,8%, Рівненській - 1,9%, Волинській і Тернопільській областях – 2%.

Лідерами зниження цін на продукти харчування і безалкогольні напої в липні стали: Харківська область – 1,5% (з початку року – зростання 4,2%), Київ - 1,4% (5,8%), Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська області і АР Крим, - 1,1% (зростання 1,4%, 2,3%, 3,9% і 5,4%, відповідно). В Івано-Франківській області зафіксоване зростання цін - на 0,1% (зростання 5,5%), у Хмельницькій області - на 0,5% (зростання 3,2%), Львівській області - на 0,2% (зростання 6,5%). У Чернігівській області ціни не змінилися (зростання 2,4%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у липні ц. р. проти червня найбільше подорожчали у Дніпропетровській області – на 1,5% (з початку року – зростання 8,5%), Донецькій - на 1,1% (зростання 8,5%), Одеській і Полтавській областях – 1% (зростання 8,9% і 7,3%, відповідно). Зниження цін зафіксоване лише у Херсонській області - на 0,1% (з початку року - зростання 4%).

Ціни на одяг і взуття у липні ц.р. найбільше зросли у Закарпатській області - на 0,3% (з початку року - зростання 2,4%), Херсонській - на 0,2% (зростання 2,1%), Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській, Хмельницькій - на 0,1% (з початку року – зростання 1%, 1,8%, 1,2%, спад 0,3%, зростання 2,3%, відповідно). Найбільше зниження цін зафіксоване у Вінницькій області - на 0,5% (зростання - 0,1%) і Києві - на 0,4% (зростання - 1,2%). У Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Черкаській і Чернівецькій областях, а також у Севастополі ціни не змінилися.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у липні ц.р. до червня найбільше подорожчали у Києві - на 11,5% (зростання - 10,9%) і Запорізькій області - на 2,9% (зростання - 6,9%). Зниження цін зафіксоване в Івано-Франківській області - на 0,1% (зростання - 0,6%), Хмельницькій області - 0,6% (зростання - 0,6%) і Севастополі - на 0,2% (зростання - 24,6%). У Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Харківській областях ціни не змінилися.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у липні ц.р. до червня найбільше зросли в АР Крим - на 0,7% (зростання - 0,7%) і Києві - на 0,5% (зниження - 0,1%). Зниження цін зафіксоване у 8 областях, найбільше в Івано-Франківській області - на 0,6% (зниження - 1,1%). У Вінницькій, Тернопільській, Харківській і Чернівецькій областях ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я у липні ц.р. стали Севастополь - на 4,7% (зростання - 8,7%), Рівненська область - на 2,8% (зростання - 5,9%) і Житомирська область - 2,2% (зростання - 4,6%). Зниження цін зафіксоване в 6 областях, найбільше ціни знизилися у Тернопільській і Івано-Франківській областях - на 1,4% і 1,2%, відповідно. У Київській і Полтавській областях ціни не змінилися.

У липні ц.р. до червня у більшості областей зафіксоване зниження цін у транспорті в середньому на 0,5%. Тільки у Волинській області і Севастополі зафіксоване зростання цін - на 1,7% і 4,5%, відповідно.

Ціни на послуги зв`язку в липні ц.р. проти червня знизилися у більшості областей країни, у середньому на 0,2%. У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Херсонській і Чернігівській областях ціни не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури в липні ц.р. проти червня найбільше зросли в Полтавській і Харківській областях - на 1,6%. Зниження цін зафіксоване в 5 областях і Севастополі, найбільше - в Чернівецькій, Рівненській областях і Севастополі - на 0,3%. У Херсонській області ціни не змінилися.

Вартість освіти у липні ц.р. до червня збільшилася, в основному, у Львівській області - на 2,6% (зростання - 0,9%), Чернігівській області - на 1,5% (зростання - 3,4%) і Києві - на 1% (зростання - 1,7%). В 11 областях і АР Крим ціни не змінилися.

Вартість послуг ресторанів і готелів у липні ц.р. до червня найбільше зросла в АР Крим - на 3,4% (зростання - 9,8%), Києві - на 1,7% (зростання - 2,9%) і Миколаївській області - на 1,6% (зростання - 6,1%). Зниження цін зафіксоване в 4 областях, найбільше у Херсонській області - на 0,4% (зростання - 6,7%). У Київській, Львівській, Рівненській і Черкаській областях ціни не змінилися.