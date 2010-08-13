Третина ліків в Україні є підробленими

Майже третина всіх ліків на українському ринку зроблені чорними фармацевтами. Вони продаються в аптеках у звичайних упаковках і, в кращому випадку, абсолютно безкорисні і безпечні.

Країни Євросоюзу сьогодні активно протистоять потоку фармацевтичних підробок, виробництво яких за останні роки у світі збільшилася в шість разів. За два місяці 2010 року митники країн ЄС конфіскували 33 млн підроблених таблеток. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, частка фальсифікату в країнах Західної Європи становить 5-8%.

Офіційна статистика в Україні малює оптимістичну картину. У Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів України запевняють, що на вітчизняному фармринку ситуація краща загальноєвропейської: підробок тут всього лише 1-1,8%. Однак там же констатують, що в першому кварталі 2010 року інспекцією було вилучено підроблених лікарських препаратів на 3,6 млн грн, тоді як за той же період 2009-го - на суму 2 млн грн.

За даними Держінспекції України, найбільша кількість підробок припадає на антибіотики (до 42%), гормональні препарати (до 20%), а також найбільш рекламовані лікарські засоби, наприклад "Фестал" (драже), "Мезим" (таблетки), "Омез" (капсули).

За оцінками народного депутата і голови комітету з питань охорони здоров`я Тетяни Бахтєєвої, частка підробок на ринку занижена чиновниками в 20 разів і на самому справі складає 20-30%. Процвітання фальсифікату сприяє лояльність українського законодавства: постачальнику підроблених препаратів загрожує всього лише штраф від 170 грн.

Крім того, як заявив народний депутат Геннадій Москаль, який є першим заступником голови парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, державні тендери на закупівлю препаратів проходять непрозоро. "Наприклад, угорці розповідали, що від послуг постачальників, з якими співпрацює Україна, вже давно відмовилися", - заявив депутат.

Напливу фальсифікату, за словами начальника відділу маркетингу компанії Berlin-Chemie Menarini Сергія Орлика, сприяє безправ`я споживача-пацієнта і нерозвиненість страхової медицини. "У Західній Європі, якщо страхова компанія дізнається, що людині продавали підроблені ліки, юристи виб`ють з аптеки і постачальників такі штрафи, що мало не покажеться", - розповідає Орлик.

Нагадаємо, у всіх регіонах України оголошено перевірки аптек з метою виявлення фальшивих ліків.

За даними Держлікінспекції фальшиві медпрепарати було виготовлено на підпільному заводі у Василькові під Києвом. Вони могли розійтися по всій Україні.

Днями міліція прикрила найбільше за часів незалежності виробництво фальшивих ліків. Лише на місці вироблення їх знайшли на 7 мільйонів гривень. Скільки встигло потрапити в обіг - на разі, невідомо.

Кореспондент