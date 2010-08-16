У Черкасах вилучили фальсифікованої горілки на півмільйона гривень

26 тисяч півлітрових пляшок горілки з фальсифікованими акцизними марками, вартістю понад півмільйона гривень виявили працівники управління податкової міліції ДПА в Черкаській області під час огляду вантажівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ДПА , співробітники податкової міліції біля воріт складу одного з підприємств міста зупинили вантажний автомобіль «Мерседес Бенц», який транспортував алкогольні напої. Під час огляду кузова автомобіля та причепа виявлено 26 тисяч півлітрових пляшок з горілкою, виробництва одного з підприємств Кіровоградської області. І, хоча, у водія були всі документи, необхідні для транспортування алкогольних напоїв, увагу податкових міліціонерів привернули акцизні марки, якими були обклеєні пляшки з горілкою. Експертиза підтвердила підозри податківців – акцизні марки виявилися підробленими, а отже сама горілка має незаконне походження.

За даним фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА в Черкаській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.216 ККУ (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок). Вся горілка вартістю 500 тисяч гривень та автомобіль, на якому вона транспортувалась, вилучені у якості речових доказів у справі.

Триває слідство, у ході якого буде встановлено злочинців, які виготовляли підроблені акцизні марки та наклеювали їх на пляшки, а також всіх осіб, причетних до цієї оборудки.