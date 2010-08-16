У Києві зросла вартість оренди квартир

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 1 по 15 серпня ц.р. зросла на 2,2% (11 дол.) – до 504 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 15 дол. – до 521 дол., 2-кімнатних, – на 17 дол., до 695 дол., 3-кімнатних, – на 15 дол., до 832 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 401 дол., 2-кімнатних, – на 14 дол., до 678 дол., 3-кімнатних, – на 18 дол., до 805 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 316 дол., 2-кімнатних, – на 11 дол., до 421 дол., 3-кімнатних, – на 12 дол., до 626 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 333 дол., 2-кімнатних, – на 10 дол., до 437 дол., 3-кімнатних, – на 14 дол., до 595 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол., до 302 дол., 2-кімнатних, – на 5 дол., до 403 дол., 3-кімнатних, – на 8 дол., до 512 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 319 дол., 2-кімнатних, – на 7 дол., до 434 дол., 3-кімнатних, – на 10 дол. – до 525 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 375 дол., 2-кімнатних, – на 13 дол., до 491 дол., 3-кімнатних, – на 18 дол., до 630 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 295 дол., 2-кімнатних, – на 10 дол., до 420 дол., 3-кімнатних, – на 12 дол., до 526 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. – до 304 дол., 2-кімнатних, – на 8 дол., до 427 дол., 3-кімнатних, – на 10 дол., до 531 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 292 дол., 2-кімнатних, – на 8 дол., до 402 дол., 3-кімнатних, – на 11 дол., до 527 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві за півроку 2010 року зросла на 8,38% (37 дол.) – до 474 дол. за квартиру за місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.