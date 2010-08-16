Санітарно-епідеміологічна ситуація у Києві стабільна і керована.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар столиці Анатолій ПОНОМАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що, незважаючи на напружену епідемічну ситуацію через екстремальну спеку, загальний рівень захворюваності у місті можна визначити як стабільний та характерний для літнього періоду.

Однак, за словами А.ПОНОМАРЕНКА, спостерігається збільшення випадків інфекційних хвороб: кишкових інфекцій та сальмонельозу, що пов’язано з порушеннями у торгівельній мережі, а також зафіксовано поодинокі випадки малярії та лептоспірозу.

“Усі 6 випадків малярії – немісцеві, завезені з уражених територій. Випадків лептоспірозу цього року у чотири рази більше, ніж минулого. Маємо 6 випадків місцевого лептоспірозу, інші – завізні, коли люди отримали хворобу з водоймищ Черкаської, Київської, Чернігівської областей. Це також дало підвищення показників лептоспірозу”, - зазначив він.

Водночас головний державний санітарний лікар Києва підкреслив, що у столиці стабілізувалися показники захворюваності на туберкульоз. “Хоча загалом в Україні та Києві рівні високі, та є епідемія, темпи її притихли. На сьогодні немає тенденції до зростання”, - наголосив А.ПОНОМАРЕНКО.

Говорячи про захворювання на ВІЛ/СНІД, головний санітарний лікар столиці повідомив, що цей показник зріс на 14%. “Епідемія відбувається протягом останніх років і зростає”, – констатував він.