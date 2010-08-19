Південно-Західна залізниця змінила рух електричок через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський 19 серпня змінить маршрут проходження приміських електропоїздів. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ. Зокрема, через Петрівку або від/до Петрівки слідуватимуть потяги №6871 Бориспіль–Київ-Петрівка №6013 Київ-Петрівка–Фастів №6911 Ніжин–Борщагівка-тех., №6810 Борщагівка-тех.–Яготин, №6812 Борщагівка-тех.–Гребінка, №6030 Фастів–Київ-Петрівка №6912 Київ-Петрівка–Ніжін №6814 Борщагівка-тех.–Яготин, №6913 Ніжин–Борщагівка-тех., №6710 Борщагівка-тех.–Трипілля-Дніпровське, №6915 Ніжин–Борщагівка-тех., №6811 Яготин–Борщагівка-тех., №6813 Гребінка–Київ-Петрівка №6816 Київ-Петрівка–Гребінка №6917 Ніжин–Київ-Петрівка №6916 Київ-Петрівка–Нежин №6815 Яготин-Святошин №6625 Святошин-Тетерів №6920 Борщагівка-тех.–Ніжин, №6919 Ніжин–Борщагівка-тех., №6921 Ніжин–Київ-Петрівка №6039 Київ-Петрівка–Фастів–Миронівка.

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