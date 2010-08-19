На Сорочинському ярмарку спекли коровай у вигляді монети

ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» презентував на Національному Сорочинському ярмарку (Миргородський район, Полтавська область) 320-кілограмовий коровай у вигляді 1-гривневої монети.

Як передає кореспондент УНІАН, здобний коровай має 2 метри в діаметрі.

Представниця хлібокомбінату розповіла, що для створення короваю 5 пекарів замісили здобу з 221 кг борошна, 110 курячих яєць, 31 кг цукру і 9 кг дріжджів.

Вона також зазначила, що рекорд під назвою "Найбільший коровай України" офіційно занесли до Книги рекордів України.

«Сьогодні до нашого короваю приходив і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Ми запропонували йому розрізати його й спробувати, але він відмовився. Пізніше це зробимо ми й роздамо його відвідувачам виставки», - заявила представниця комбінату.

У 2009 році Полтавський хлібокомбінат випік для Сорочинського ярмарку 160-кілограмовий коровай.