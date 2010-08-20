«Укрзалізниця» призначила 8 додаткових поїздів

До Дня Незалежності «Укрзалізниця» призначила вісім додаткових поїздів. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Зокрема, в розклад руху на свято додатково включено чотири поїзди Придніпровської залізниці, три Одеською і один Південно-Західної.

Складом Одеської залізниці:

№258/257 Одеса – Київ, відправлення з Одеси 20 серпня, з Києва – 20 серпня;

№556/549 Одеса – Київ, відправленням з Одеси - 22/08, з Києва - 24/08;

№556/257 Одеса – Київ, відправлення з Одеси - 24/08, з Києва - 25/08.

Складом Придніпровської залізниці:

№544/543-289/290 Сімферополь – Київ, відправлення із Сімферополя - 19, 22/08, з Києва - 21, 24/08;

№544/543-533/534 Сімферополь – Київ, відправлення із Сімферополя - 18, 21, 23/08, з Києва - 19, 22, 24/08;

№290/289-533/534 Сімферополь – Київ, відправлення із Сімферополя - 21/08, з Києва - 21/08;

№290/289 Сімферополь – Київ, відправлення із Сімферополя - 25/08, з Києва - 26/08.

Складом Південно-Західної залізниці:

№231/232 Київ – Сімферополь, відправлення з Києва - 21, 23, 25/08, із Сімферополя - 22, 24, 26/08.