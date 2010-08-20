Мінагрополітики заявляє про стабілізацію цін на борошно

Заступник міністра аграрної політики України Сергій ТРЕГУБЕНКО заявляє про стабілізацію цін на борошно в країні й відзначає, що причин для зростання цін на хліб немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції. За словами заступника міністра, вжито необхідних заходів для стабілізації ситуації на ринку: підписано меморандум із виробниками зерна, борошна та хліба, встановлено стабілізаційну ціну на борошно. Держава виділила 5 млрд. грн. на стабілізацію ситуації на ринку сільськогосподарської продукції, повідомив С.ТРЕГУБЕНКО.

За його словами, також вже затверджено програму компенсації державою відсотків за кредитами, куди включено хлібопекарську галузь. Крім того, розглядається пропозиція ввести до Податкового кодексу нульову ставку ПДВ для хлібопекарської галузі.

«Завдяки спільним діям, які було проведено Міністерством аграрної політики, зернотрейдерами за участю Аграрного фонду кілька тижнів тому, маю зазначити, що по багатьох культурах, у тому числі й продовольчих, ціни почали падати», - заявив заступник директора Аграрного фонду України Олександр ЛАВРИНЧУК.

На даний момент Аграрний фонд продовжує скуповувати зерно за такими цінами: 1,8 тис. грн. за 1 тонну - зерно першого класу, 1,6 тис. грн. - зерно другого класу, 1,5 тис. грн. – зерно третього класу і 1,38 тис. грн. за 1 тонну – зерно четвертого класу.

За прогнозами С.ТРЕГУБЕНКА, в Україні всього очікують близько 40 млн. тонн зерна нового урожаю.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день в Україні зібрано понад 27 млн. тонн зерна.