У Черкасах після ремонту відкрили Міст закоханих у Парку 50-річчя.

Після ремонтних робіт, які тривали більше місяця, відбулося його святкове відкриття, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Першими, хто зійшов на оновлений міст, були молодята. Разом з керівником КП «Дирекція парків» молода пара перерізала святкову стрічку і піднялася на міст для відзначення початку подружнього життя.

Перші 20 закоханих пар, що відвідали оновлений міст, мали змогу безкоштовно сфотографуватись й одразу отримати готове фото.

За місяць ремонтних робіт було повністю замінено дерев’яну частину мосту, пофарбовано металевий каркас, встановлено світильники у вигляді чайок.

Невдовзі поряд із Мостом закоханих буде встановлено Дерево кохання, на яке пари зможуть вішати іменні символи своєї любові у вигляді замків.