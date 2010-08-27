На Черкащині забракували 12% перевіреної продукції

Інспектори державного нагляду ДП «Черкасистандартметрологія» впродовж липня 2010 року перевірили продукцію на загальну суму понад 3 млн. 819 тис. грн. Порушення вимог нормативної документації (НД) виявили під час перевірки продукції на суму майже 452 тис. грн. (12%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, фахівці перевіряли підприємства-виробники хлібобулочних виробів, лікеро-горілчаних напоїв, м’ясних напівфабрикатів, продуктів молочнопереробної та м’ясопереробної галузі, меблів, будівельних матеріалів та товарів легкої промисловості. Загалом провели 18 перевірок, під час 9 із них виявили порушення. Крім того, провели 3 повторні перевірки на виробництві лікеро-горілчаних напоїв, фарб та електротехнічної арматури.

Основними причинами виявлених порушень була невідповідність продукції за органолептичними (смак і запах) та фізико-хімічними показниками (масова частка загального цукру, загальна жорсткість, масова частка білка, маса однієї штуки, масова частка фаршу до маси пельменя), непроведення лабораторних випробувань, відсутність контролю зберігання продукції, відсутність зразка еталона та порушення вимог НД щодо маркування (відсутні товарні та пакувальні ярлики, маркування споживчої тари).

За результатами державного нагляду фахівці ДП «Черкасистандартметрологія» впродовж липня 2010 року 9 суб’єктам підприємницької діяльності видали приписи про усунення порушень, 16 приписів про заборону реалізації партій продукції, 5 приписів про заборону реалізації всієї продукції, 8 постанов про накладення штрафів на загальну суму понад 2 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 7 посадових осіб, їх оштрафовано на суму майже 2 тис. грн.