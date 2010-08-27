На ринках Черкаської області ціни збільшилися на 15,4%

Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Черкаської області в січні-липні 2010 року проти відповідного періоду 2009 року зменшився на 1,8%, при збільшенні цін на 15,4%. Продукти тваринництва подорожчали на 1,9%, їх продаж зменшився на 1,2%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 0,2% при збільшенні цін на 37,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, у січні-липні 2010 року хлібні вироби подорожчали на 12,1%, їх продаж зменшився на 6,1%. Зернові подорожчали на 1,8%, їх продаж зменшився на 14,1%. Борошняні вироби подорожчали на 3,2%, їх продаж зменшився на 3%. Круп`яні вироби подорожчали на 46%, їх продаж зменшився на 11,8%.

Картопля подорожчала на 41%, її продаж зменшився на 1,8%. Капуста свіжа подорожчала в 2 рази, їх продаж зменшився на 2,3%. Цибуля ріпчаста подорожчала в 3,2 разу, її продаж зменшився на 4,3%. Буряк подорожчав в 2,5 разу, її продаж зменшився на 4,5%. Морква подорожчала в 2,1 разу, її продаж зменшився на 7,9%. Часник подорожчав в 2,1 разу, його продаж збільшився на 1%. Фрукти і ягоди подорожчали на 1,1%, продаж збільшився на 11,3%. Цукор подорожчав на 92%, продаж зменшився на 35%.

М`ясопродукти подешевшали на 8% їх продаж зменшився на 2,3%. Ціна на яловичину залишилася без змін, продаж збільшився на 4%. Телятина подешевшала на 1,7%, її продаж зменшився на 2,2%. Свинина подешевшала на 4,3%, її продаж зменшився на 2,5%. Сало свиняче подешевшало на 19%, його продаж зменшився на 6,1%. Птиця подешевшала на 2,4%, її продаж збільшився на 2,9%.

Молочні продукти подорожчали на 31,5%, їх продаж зменшився на 0,5%. Молоко свіже подорожчало на 39%, його продаж зменшився на 6,5%. Масло вершкове подорожчало на 51%, його продаж зменшився на 11,5%. Сир подорожчав на 23,7%, його продаж збільшився на 1%. Сметана подорожчала на 38,5%, її продаж збільшився на 1%. Яйця подорожчали на 20,6%, їх продаж збільшився на 2,8%.