Держрегулювання розповсюдять на ширший асортимент хліба

Міністерство економіки України пропонує розширити асортимент хліба масових сортів, на який розповсюджується державне регулювання цін.

Це передбачено проектом постанови Кабміну «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України», опублікованим на сайті відомства.

Також документом пропонується ввести декларування змін оптово-відпускних цін на гречану крупу.

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабміну № 1548 від 25 грудня 1996 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» передбачено, що Рада міністрів Криму, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації регулюють (встановлюють): граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сортів, борошна житнього, хліба вагою більше 500 грамів із борошна пшеничного вищого, першого і другого сортів та їх сумішей, борошна житнього і суміші борошна пшеничного і житнього простої рецептури, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків; оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого сортів, борошно житнє, яловичину, свинину, м`ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію рослинну шляхом декларування їх зміни.

Згідно з Порядком декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженим постановою Кабміну № 1222 від 17 жовтня 2007 року «Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари», декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сортів, борошно житнє, яловичину, свинину, м`ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров`яче питне із вмістом жиру до 2,5%, сир кисломолочний із вмістом жиру до 9%, сметану із вмістом жиру до 20%, масло вершкове із вмістом жиру до 72,5%, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову, у разі, коли гуртово-відпускні ціни збільшуються впродовж місяця більш ніж на 1%.