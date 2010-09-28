Житель Рівненщини помер внаслідок отруєння грибами

41-річний житель села Глинськ Здолбунівського району Рівненської області помер внаслідок отруєння грибами.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, чоловік отруївся блідою поганкою. Протягом 5 днів лікарі відділення інтоксикації обласної лікарні боролися за його життя.

Загалом з початку року до медиків Рівненщини зі скаргами на отруєння грибами звернулося 29 осіб.