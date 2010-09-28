Житель Рівненщини помер внаслідок отруєння грибами
10:34, 28 вересня 2010Права споживачів
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Зі скаргами вже звернулося 29 осіб
41-річний житель села Глинськ Здолбунівського району Рівненської області помер внаслідок отруєння грибами.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, чоловік отруївся блідою поганкою. Протягом 5 днів лікарі відділення інтоксикації обласної лікарні боролися за його життя.
Загалом з початку року до медиків Рівненщини зі скаргами на отруєння грибами звернулося 29 осіб.
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