Майже 80% українців підтримують заборону прямої реклами пива на телебаченні.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 9 – 15 вересня 2010 року.

За даними опитування, переважна більшість українців (76,6%) підтримують законопроект про заборону прямої реклами пива на телебаченні. При цьому 17% опитаних не підтримують такий законопроект. Не змогли визначитись 6,4%.

У регіонах України спостерігається майже однаковий рівень підтримки заборони прямої реклами пива на телебаченні. Так, у Західному регіоні підтримують заборону реклами пива на телебаченні 72,2% респондентів (не підтримують 18,6%); у Центральному регіоні підтримують заборону реклами пива 75,4% опитуваних (не підтримують 17,6%); у Південному регіоні підтримують заборону реклами пива 75,4% респондентів (не підтримують 18,6%); у Східному регіоні найвищий рівень підтримки заборони прямої реклами пива на телебаченні – 84% (не підтримують 12,6%).

Крім того, за даними опитування, жінки більшою мірою підтримують законопроект про заборону прямої реклами пива на телебаченні, аніж чоловіки. Переважна більшість жінок (80,3%) підтримують заборону прямої реклами пива на телебаченні (не підтримують 14%). Більшість чоловіків (72,1%) також підтримують заборону реклами пива на телебаченні (не підтримують 20,7%).

Серед усіх вікових груп дорослого населення достатньо високий рівень підтримки законопроекту про заборону прямої реклами пива на телебаченні. Так, підтримують заборону прямої реклами пива на телебаченні 71,2% громадян віком 18-29 років, 75,4% опитаних віком 30-44 роки, 74,6% українців віком 45-59 років, найвищий рівень підтримки цього законопроекту у віковій групі 60 років і старше – 84,9%.

Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вимагають від парламенту розглянути законопроект про внесення змін до закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива), (р.н.1014-2), поданий заступником голови Верховної Ради Миколою ТОМЕНКОМ та народним депутатом Андрієм ШЕВЧЕНКОМ. Цим законопроектом пропонується заборонити рекламу горілчаних брендів та пряму реклама пива. Законопроект знаходиться у Верховній Раді без розгляду уже протягом 29 місяців.