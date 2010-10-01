На Запоріжжі без енергопостачання залишились 27 тисяч осіб

У Запорізькій області негода залишила без енергопостачання понад 27 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ "Запоріжжяобленерго", 30 вересня о другій половині дня і сьогодні вночі в результаті зливи, що супроводжувалася шквальним вітром, пориви якого досягали 30 м/с, в Запорізькій області без електропостачання залишилися понад 27 тисяч чоловік: 14,7 жителів м. Запоріжжя і 12,9 жителів інших населених пунктів регіону.

Внаслідок поривів на повітряних лініях електропередач 6 населених пунктів Запорізької області повністю опинилися без електропостачання і ще 12 - частково.

"Для ліквідації наслідків стихії керівництвом ВАТ "Запоріжжяобленерго" і структурних підрозділів компанії (РЕМів) на роботи в нічний час було виведено 98 бригад (350 працівників енергокомпанії і 120 одиниць спецтехніки). В результаті, станом на 9.00 ранку 1 жовтня, енергопостачання більшості населених пунктів Запорізької області повністю відновлене: 13,5 тис. споживачів з 14,7 тисяч чоловік, які залишилися через негоду без електрозабезпечення, підключені", - повідомили в прес-службі ВАТ "Запоріжжяобленерго".

У самому Запоріжжі поки що залишаються без електропостачання близько 9 тис. чоловік, відновні роботи ведуться 21 бригадою енергетиків із залученням 21 одиниці спецтехніки.