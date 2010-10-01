Урожай сільгоспкультур повністю забезпечить внутрішні потреби країни

Одержаний цього року урожай сільськогосподарських культур повністю забезпечує внутрішні потреби країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, у поточному році Україна зібрала 10,3 млн. тонн продовольчої пшениці при внутрішньому споживанні 5 млн. тонн. Ячменю зібрано 8,7 млн. тонн, тоді як для продовольчих цілей використовується близько 200 тис. тонн. Кукурудзи зібрано 10,6 млн. тонн при споживанні на продовольчі цілі 150 тис. тонн. Гречки зібрано 168 тис. тонн при споживанні близько 135-140 тис. тонн.

Крім того, овочів в Україні зібрано 7,3 млн. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить 5 млн. тонн. Картоплі прогнозується зібрати 18 млн. тонн при внутрішньому споживанні 6 млн. тонн.

М.ПРИСЯЖНЮК запевнив, що одержаного урожаю абсолютно достатньо для забезпечення внутрішнього споживання країни.