У Сумах розпочався опалювальний сезон

У лікувальних та навчальних закладах Сум почався опалювальний сезон. Відповідне рішення на своєму засіданні 29 вересня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології Зінаїда КРАВЧЕНКО, температура повітря в місті в останні дні вночі складає 1-6 градусів тепла, вдень – 6-11 градусів. Також надалі очікується зниження температури повітря. На поверхні ґрунту – заморозки до 0 градусів.

Заступник головного державного санітарного лікаря міста Віктор ГЛАДНЄВ, враховуючи зниження середньодобової температури повітря і несприятливий прогноз на найближчі дні, запропонував почати опалювання лікувально-профілактичних і навчальних закладів.

Після обговорення цієї інформації комісія зобов`язала керівників відповідних організацій забезпечити подачу тепла в стаціонарні лікувальні, пологові будинки, дошкільні і шкільні установи міста для забезпечення в них температурного режиму відповідно до санітарних норм.

Комісія також надала право керівникам таких установ приймати самостійно рішення щодо термінів прийому теплоносія з урахуванням температури навколишнього повітря та інших чинників.