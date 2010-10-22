Працівників каратимуть за отримання зарплати в «конвертах»

Державна податкова адміністрація України пропонує запровадити адміністративну відповідальність для найманих працівників за неінформування контролюючих органів про отримання зарплати «в конвертах».

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію сьогодні на розширеній колегії Генпрокуратури щодо дотримання законодавства у виплаті заробітної плати та наповнення Пенсійного фонду висловив перший заступник голови ДПАУ Віктор ШЕЙБУТ.

«Необхідно ввести адекватну, солідарну, адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність роботодавця за порушення чинного законодавства при працевлаштуванні працівників та виконання робіт такими працівниками, а також працівника - за неінформування про це державних органів», - сказав він, водночас зауваживши в коментарі журналістам, що до найманого працівника повинна застосовуватися адміністративна відповідальність

На його думку, наразі податкові органі проводять роз’яснювальну роботу, що отримання робітником заробітної плати не “в конвертах” буде вигідно, насамперед, йому, зокрема, при нарахуванні в майбутньому пенсії.

Також В.ШЕЙБУТ висловив думку, що в державі необхідно запровадити поступовий перехід до виплати заробітної плати та інших доходів у безготівковій формі.

На переконання В.ШЕЙБУТА, це дозволить підвищити контроль за операціями суб’єктів підприємницької діяльності при проведенні розрахунків для запобігання тіньовому обігу готівкових коштів.

Водночас у ДПА пропонують скасувати обмеження на перевірки юридичних і фізичних осіб, які порушують чинне законодавство, скасувати обмеження на огляд виробничих приміщень та іншої виробничої нерухомості.