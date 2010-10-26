МінЖКГ планує зрівняти тарифи на воду в межах одного регіону

Міністерство з питань житлово-комунального господарства планує вирівняти тарифи на водопостачання в межах однієї області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Григорій СЕМЧУК.

За його словами, міністерство розробляє схему, яка дозволить вирівняти тарифи на водопостачання в межах однієї області.

«Президент чітко поставив завдання, над яким ми зараз працюємо. Необхідно вирівняти (тарифи на водопостачання - УНІАН) у межах одного регіону, однієї області», - сказав він.

Перший заступник міністра пояснив, що з цією метою планується створення регіональних компаній з управління водопостачальними підприємствами, які при цьому залишаються у комунальній власності.

«Зараз ми проводимо таку роботу – створюємо регіональні компанії з управління цими підприємствами, вирівнюємо один тариф на регіон. І з другого боку, ці компанії стають привабливими для залучення приватного капіталу», - уточнив він.

При цьому Г.СЕМЧУК зазначив, що такі компанії вже працюють в Луганську і Донецьку.

«Кожен водоканал повинен мати юриста, планово-фінансовий відділ, бухгалтерію. Створивши регіональну компанію, вона візьме на себе ці функції, а водоканали, зменшивши операційні витрати, тим самим можуть зменшити собівартість послуг, тобто тарифи. Ця схема вже відпрацьована, працює в Україні, і ми далі вестиме роботу в цьому напрямі», - сказав він.