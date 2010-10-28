Кількість користувачів українського інтернету зросла на 19%

Розмір української аудиторії користувачів інтернету (унікальні браузери, що зробили більше одного перегляду сторінки за поточний місяць + браузери, які проглядали сторінки в цьому і в минулому місяці) у вересні 2010 року збільшився на 19% порівняно з серпнем 2010 року і становив 20,45 млн. осіб.

Такі результати наведено у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського інтернету» за вересень 2010 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, географічно, як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка становила 55,45% загальної аудиторії користувачів інтернету в Україні. Далі, у порядку убування, ідуть такі великі регіони, як: Донецьк (6,43%), Харків (5,79%), Одеса (5,52%), Львів (5,31%), Дніпропетровськ (5,06%), Крим (2,61%), Луганськ (1,97%). Їх сумарна частка становить 32,69%.

Водночас у Житомирському, Луцькому та Івано-франківському регіонах найменша активність, всього 0,26%, 0,25% і 0,14%, відповідно. На решту регіонів припадає 11,2%.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету у Глобальній мережі у вересні 2010 року, становив більш як 3,38 млрд. хвилин, що на 3,57% менше, ніж в попередньому місяці.