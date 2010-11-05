Уряд схвалив концепцію держпрограми відпочинку дітей

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки.

Відповідне розпорядження № 2056-р від 3 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Уряд доручив Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові міністрів проект Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки.

Згідно з документом, метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг. Очікується, що у результаті виконання Програми планується щорічне збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку, на 0,2 млн. осіб.

Зокрема уряд розглядає два можливі варіанти розв’язання проблеми. Перший варіант передбачає збереження існуючої практики організації оздоровлення та відпочинку дітей. Недоліком зазначеного варіанту є те, що його реалізація потребує значних фінансових витрат. При цьому відсутній системний підхід, спрямований на забезпечення розвитку системи оздоровлення та відпочинку дітей.

Другий, оптимальний варіант, полягає у створенні умов для комплексної реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей шляхом здійснення заходів, спрямованих на координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення функціонування і розвитку мережі закладів, відновлення роботи закладів, що були закриті чи перепрофільовані.

Крім того, це дасть можливість забезпечити реалізацію інноваційних соціально-педагогічних, медико-оздоровчих проектів у зазначеній сфері, проведення реконструкції закладів, організацію наукових, зокрема психолого-педагогічних досліджень у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.