Ріелтори прогнозують зниження вартості житла в Києві

Тенденція зі зниження вартості житла на вторинному ринку Києва триватиме до весни 2011 року і становитиме 1,5-2% на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам президент Союзу спеціалістів з нерухомого майна України (ССНУ) Олександр РУБАНОВ.

«Як мінімум, до весни тенденція зниження цін продовжиться. З весною я пов`язую незначне сезонне пожвавлення. Але до літа ми знову повернемося до ситуації, коли ціни будуть зі знаком мінус. Я думаю, що без повернення на ринок нормальних, зрозумілих, прозорих іпотечних продуктів ринок не відновиться», – сказав він.

О.РУБАНОВ уточнив, що у значному ступені зниження цін може зачепити житло бізнес-класу, у меншому – житло економ-класу.

Як відзначив голова Національної ради Рієлторської палати України Олександр БОНДАРЕНКО, сьогодні на первинному ринку можна знайти квартиру вартістю близько 1 тис. дол. за 1 кв. м. При цьому традиційно вартість житла на вторинному ринку на 15% вища його вартості на первинному ринку. На його думку, коли вартість житла на вторинному ринку столиці знизиться до 1150 дол./кв. м, ринок нерухомості сягне дна.

«Зараз ціна житла на первинному ринку Києва в районі 1 тис. дол. За 1 кв. м. Звідси висновок: якщо ми наближатимемося до європейського стандарту, ціна квадратного метра на вторинне житло має бути 1150-1200 дол. Зараз середня ціна в Києві – 1,8 тис. дол./кв. м. Це той лаг, куди ще можуть опуститися ціни в тому разі, якщо вони опустяться на первинне житло», – відзначив О.БОНДАРЕНКО.

При цьому він додав, що за рік вартість житла на вторинному ринку столиці може знизитися на 15%.

За даними експертів, середня вартість пропозиції житла на вторинному ринку Києва сьогодні становить 1,8-1,9 тис. дол./кв. м. При цьому різниця між вартістю пропозиції і вартістю продажу в економ-класі становить до 5%, в бізнес-класі – до 20%.

О.БОНДАРЕНКО повідомив, що середня вартість 1 кв. м житла на вторинному ринку в регіонах становить: у Дніпропетровську – близько 1 тис. дол., у Донецьку – 1,1 тис. дол., у Запоріжжі – 800 дол., у Луганську – 720 дол., у Львові – 1,1-1,3 тис. дол., у Харкові – 940 дол., в Одесі – 1,2 тис. дол.

Він додав, що в Києві найдешевша однокімнатна квартира в новому будинку продається за 60 тис. дол. (площею 40 кв. м), двокімнатна – за 65 тис. дол. (площею 45 кв. м).

О.РУБАНОВ також відзначив, що офіційна інформація про кількість операцій купівлі-продажу житла в столиці, як і раніше, залишається закритою для ріелторських компаній.

За оцінками ССНУ, у жовтні п.р. на вторинному ринку Києва бути укладено 300-400 операцій купівлі-продажу житла, що відповідає рівню червня і липня минулого року – найбільш депресивних місяців 2009 року.

На думку О.БОНДАРЕНКА, в листопаді очікується не більше 300 операцій купівлі-продажу на вторинному ринку житла Києва.