Новорічні подарунки цього року будуть дорожчими

Кондитери підвищили ціни на новорічні подарунки в поточному році.

Про це в коментарях УНІАН повідомили компанії – найбільші виробники кондитерської продукції.

Виробники вже почали продаж новорічних наборів.

У корпорації Roshen сказали, що подарунки вже надійшли в роздрібні мережі. «Щодо минулого року ціна на подарунки зросла не вище за середньорічний рівень інфляції», - пояснили в компанії. Новорічна колекція Roshen для українського ринку складається з 18 видів подарунків, вагою від 150 г до 1 кг.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» вже почала постачання новорічних подарунків в національні торгові мережі. Розфасовку новорічних подарункових наборів компанія почала на початку жовтня, і перші партії цієї продукції відправили на експорт. На сьогодні компанія відвантажила 57,5 тис. подарунків, з яких майже 70% (38 тис. штук) отримали торгові оператори США, Німеччини, Ізраїлю, Казахстану і Литви. Всього компанія підготувала до Нового року і Різдва 21 вид подарунків.

Як повідомили УНІАН в компанії «Бісквіт-Шоколад», ціна на новорічні подарунки в порівнянні з минулим роком збільшилася на 10%. «За кількістю замовлень на подарунки, одержаних в жовтні, можна очікувати їх продажу на рівні сезону 2009 року», - додали в компанії.

Директор з маркетингу кондитерської компанії «АВК» Олександр ЛАВРОВ повідомив, що компанія вже почала виробництво солодощів для новорічно-різдвяних подарунків. У роздробі вони будуть доступні починаючи з перших чисел грудня. Цього року компанія пропонує колекцію з 10 солодких наборів. При цьому в компанії заявили, що вартість 1 кг солодощів в подарунку не змінилася, а якість цукерок підвищилася. «Цього року за ту ж ціну по вазі продукції ми покладемо в набори тільки кращі наші солодощі», - заявив О.ЛАВРОВ.

Компанія «КОНТІ» цього року пропонує 29 видів подарунків. У колекції-2011 представлена продукція від подарунків вагою 150 г до великих (1300 г).

«Ціни на новорічні подарунки в порівнянні з минулим роком зросли, це пов`язано із загальною тенденцією збільшення вартості кондитерських виробів, що входять до складу подарунків (цьому передувало зростання світових цін на основні види кондитерської сировини)», - заявили в компанії «КОНТІ». «Враховуючи активність попиту на новорічні подарунки минулого року, в поточному сезоні група «КОНТІ» розширила асортиментну лінійку своєї новорічної колекції і планує збільшити об`єм виробництва даної продукції», - додали в компанії.