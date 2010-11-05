На Херсонщині вилучили 460 тонн фальсифікованого вина

У Херсонській області податківці вилучили з торгової мережі 460 тонн фальсифікованого вина.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів та інших товарів управління податкової міліції ДПА у Херсонській області Костянтин КУРИЛОВИЧ, до податківців звернувся громадянин, який придбав у супермаркеті 10 пляшок вина «Кагор Український» відомого херсонського виробника. Вміст пляшок викликав у херсонця підозру, і він написав скаргу до податкової міліції.

Під час перевірки було встановлено, що партія вина „Кагор Український” не відповідає вимогам держстандартів. Постачався товар у супермаркет через посередницьку фірму, яка за документами придбавала вино безпосередньо на заводі.

У результаті обшуку за фактичним місцезнаходженням виробничих потужностей заводу виявлено та вилучено: дві лінії розливу вина, 101 ємність для зберігання виноматеріалу, синтетичні барвники та ароматизатори для виготовлення фальсифікату, понад 460 тонн виноматеріалу орієнтовною вартістю 3,5 грн. за літр (загальна сума – понад 1,6 млн. грн.), понад 200 тисяч марок акцизного збору.

Була серед цього арсеналу і готова до споживання рідина темного кольору з наклеєними етикетками вина різних найменувань. Усього вилучено понад 4 тисячі таких пляшок. Загальна вартість – близько 425 тис. грн.

Слідчими податкової міліції ДПА у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.