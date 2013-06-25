У Житомирі відкрили котельню на твердому біопаливі

Житомир. У Житомирі в рамках Європейського тижня сталої енергетики сьогодні, 25 червня, відкрили котельню на біопаливі.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті нової котельні на біопаливі на території Житомирської обласної психіатричної лікарні взяли керівники міста і області, керівник програм допомоги ”Енергетика, транспорт та навколишнє середовище” Представництва ЄС в Україні Вальтер Треттон та інші експерти Євросоюзу, медики, енергетики та журналісти.

Нову котельню потужністю 2,5 МВт, що діє на біопаливі - торфі, щепі, лушпинні соняшників - спорудило на території лікарні за власні кошти підприємство «Торговий дім Крігер», вклавши 5,1 млн грн. Раніше лікарню обслуговувала газова котельня. Нова котельня дозволить економити 750 тис куб м газу на рік та заощаджувати кошти обласного бюджету, оскільки лікарня є комунальною установою Житомирської обласної ради.

«Житомирщина є прикладом використання альтернативних джерел енергії та впровадження енергоощадних проектів», - зазначив на відкритті котельні керівний директор Північної екологічної фінансової корпорації Магнус Рістедт.

Як зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук, керівництво області поставило завдання зменшити до 2015 року використання газу наполовину за рахунок використання альтернативних видів палива - торфу, продуктів переробки деревини, тощо.

В рамках Європейського тижня сталої енергетики сьогодні у Житомирі також проходить Міжнародний семінар з питань енергоефективності, у якому беруть участь керівники органів центральної влади, банкіри, експерти Еєвросоюзу, представники європейських посольств і міжнародних донорів, а також мери українських міст, у яких реалізуються міжнародні проекти енергоефективності. Експерти обговорили різні фінансові механізми та можливості в рамках Фонду «Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та екології» та інших організацій.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирі за участю експертів Євросоюзу вперше стартував Європейський тиждень сталої енергетики. Офіційна церемонія відкриття проекту відбулася у Житомирському парку культури та відпочинку ім. Гагаріна за участю керівників Житомирської міської ради, Представництва ЄС в Україні та громадськості. До кінця цього тижня у Житомирі відбуватимуться заходи, присвячені темі енергоощадності. Зокрема, на практиці демонструватимуть результати від реалізації міжнародних енергоефективних проектів - продемонструють утеплений садочок, котельні, які працюють на біопаливі та інше.