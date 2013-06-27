КМУ додатково виділить 14,4 млн грн на програми з енергозбереження

Кабінет міністрів України пропонує збільшити витрати держбюджету на 2013 рік з внесків у міжнародні організації і реалізації ініціативи енергетичної ефективності на 14,4 млн грн за рахунок скорочення витрат на модернізацію державних фінансів.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну (від 26 червня №442-р), опублікованому на офіційному сайті уряду.

Згідно з документом, уряд пропонує у межах бюджетних призначень Міністерства фінансів України на 2013 рік скоротити обсяг витрат розвитку на 14 млн 195,5 тис грн і витрат споживання на 203,3 тис. грн за програмою “Модернізація державних фінансів”. Водночас, передбачається збільшення обсягу витрат споживання за програмою “Підтримка реалізації Ініціативи енергетичної ефективності і навколишнього середовища в Східній Європі” на 6 млн грн, а також за програмою “Внески в міжнародні організації” на 8 млн 398,8 тис. грн.

Відповідно до розпорядження, зміни в розпис держбюджету на поточний рік будуть внесені після узгодження Мінфіном перерозподілу витрат з Бюджетним комітетом Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів України Юрія Колобова, Мінфін допускає перегляд державного бюджету у бік збільшення витратної частини за підсумками першого півріччя, при цьому міністр виключив урізання витратних частин, оскільки бюджет на поточний рік "наповнюється, він реалістичний".

Президент України Віктор Янукович закликав уряд і парламент переглянути у бік збільшення державний бюджет на 2013 рік за підсумками першого півріччя.

Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет ухвалено з дефіцитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.