Події на 1 липня

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- Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заст.директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

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- Прес-конференція на тему: “Як СОТ впливає на вартість продуктів в Україні?”. Учасники: Володимир Лапа, ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу; Олег Нів`євський, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Юрій Воскобійник, начальник відділу ціноутворення Інституту аграрної економіки.

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14-00 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «До яких наслідків може призвести підвищення акцизів на пиво?». У травні 2013 року 36 народних депутатів направили звернення до Президента та Прем`єр-міністра України, в якому парламентарії просили їх сприяти прийняттю пакету законопроектів № 2875, 2876 і 2880, що передбачають підвищення втричі акцизу на пиво, і спрямування коштів на фінансування заходів охорони здоров`я, зокрема, на завершення будівництва дитячої лікарні «Охматдит». У ході круглого столу розглядатимуться питання: чи потрібно прирівнювати пиво до алкогольних напоїв; чи існують підстави для підвищення акцизного збору на пиво; чи витримає галузь такі нововведення і чи можуть виручені кошти дійти до дитячої клініки «Охматдит». В обговоренні візьмуть участь: народний депутат України, автор законопроекту Андрій Пишний; виконавчий директор Асоціації виробників пива і безалкогольних напоїв «Укрпиво» Ігор Товкач; заслужений економіст України, голова Конгресу приватних роботодавців Олег Івченко; член опікунської ради лікарні "Охматдит" Ганна Гопко; народні депутати - автори законопроекту про підвищення акцизу на пиво; представники найбільших українських пивоварних компаній, члени опікунської ради дитячої клініки «Охматдит», профільні експерти (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал ).