Систему зрошування в Криму модернізують та розширять

Кабінет Міністрів України підготує інвестиційні проекти з відновлення і модернізації систем зрошування в Україні та в Криму зокрема. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк під час робочого візиту до Крим 8 липня, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.

Міністр відмітив, що реалізація цих проектів дозволить відновити системи зрошування на площі 2,5 млн га та збільшити валове виробництво зерна в 3-4 рази. «Вирощувати зернові і овочі в південних областях і в Криму без зрошування дуже складно. Без поливу в цих регіонах не обійтися. Тому в Програмі активізації розвитку економіки передбачено, що площі зрошуваного землеробства будуть збільшені. Зокрема, відновлення поливу в Криму та в Херсонській області дозволить наростити виробництво валової продукції майже до 27 мільярдів доларів на рік», — підкреслив Микола Присяжнюк.

Крім того, у рамках робочої наради з керівництвом Криму Міністр доручив сформувати штаб з розробки та впровадження ініціатив з відновлення існуючих і розвитку нових систем зрошування в Криму.