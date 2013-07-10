Проведення ярмарків у столиці на липень припинено через спеку

Проведення ярмарків у столиці тимчасово припинено через спеку, яку прогнозують метеорологи, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

За прогнозом Гідрометцентру України у липні денна температура повітря на території Києва складатиме в середньому понад 30°С.

Враховуючи рекомендації Головного управління ветеринарної медицини в місті Києві та Держсанепідслужби України в м. Києві щодо транспортування, реалізації сільськогосподарської продукції тваринного і рослинного походження, з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів, прийнято рішення про тимчасове припинення проведення продовольчих ярмарків у будні та вихідні дні протягом липня поточного року.

При зниженні температури навколишнього середовища проведення ярмаркових заходів буде відновлено, вказується в релізі.