Туреччина підвищила мита на волоські горіхи з України на 23%

Уряд Туреччини ухвалив рішення про підвищення мит на імпорт волоських горіхів з України на 23% - до 66,2%.

Відповідне рішення уряд Туреччини ухвалив 12 липня.

Підвищені мита почали діяти із сьогоднішнього дня - 15 липня - після публікації рішення в офіційній пресі Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина в середині червня зарезервувала за собою право з 12 липня ввести додаткове мито в розмірі 23% на імпорт українських волоських горіхів як захід у відповідь на обмеження імпорту автомобілів.

Російська Федерація заявила про плани ввести спецмита на імпорт із України вугілля, шоколаду та скла.

Правом на застосування заходів у відповідь на введення Україною спеціальних мит на імпорт автомобілів можуть скористатися, окрім Туреччини та Росії, й інші члени Світової організації торгівлі, такі як США, Японія та Корея.

Україна запропонувала членам Світової організації торгівлі, які висловили претензії з приводу введення Україною спецмит на імпорт автомобілів, виробити механізм компенсації для мінімізації втрат.