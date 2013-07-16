Всі студенти, які отруїлися під час практики на Черкащині, виписані з лікарні - МОЗ

Всі студенти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, які були госпіталізовані з харчовим отруєння під час проходження практики в Каневі на Черкащині, виписані з лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як нагадали в МОЗ, всього на лікуванні перебували 33 студента Київського національного університету ім. Шевченка. Серед госпіталізованих п`ять осіб з попереднім діагнозом - “гострий гастрит”, дев`ять - “харчова токсикоінфекція”, 19 - “гострий гастроентероколіт”.

«Станом на 15 липня 2013 року усіх хворих було виписано зі стаціонару», - йдеться в повідомленні.

Для розслідування причин виникнення спалаху було створено робочу групу, що розпочала роботу в осередку інфекції. Встановлено, що хворі харчувалися в їдальні Канівського природного заповідника. Всього в їдальні харчується 155 осіб, у тому числі студенти та викладачі. Харчування в їдальні організовано почергово за факультетами, з інтервалом у півгодини. Хворі студенти з різних факультетів та груп проживали у різних гуртожитках.

За попередніми результатами було встановлено порушення вимог санітарного законодавства на харчоблоці: були відсутні термометри контролю температури у низькотемпературному обладнанні для зберігання м`яса та філе курчат-бройлерів, не було зазначено кінцеві терміни придатності продукції, що зберігалася без промислової упаковки.