У Києві представлено перший український шкільний планшет Senkatel ZnayPad

На ринок України виходить перший український шкільний планшет Senkatel ZnayPad.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН генеральний директор компанії «Електронні освітні системи» Володимир Чеповой.

За його словами, «наш проект - це маленький прискорювач у великому проекті змін в освіті у нашій країні». «Є вірогідність прориву України саме в інтелектуальній ніші. Є рішучість в цьому взяти участь», - наголосив Чеповой.

Директор компанії «Електронні освітні системи» висловив надію, що «нашим проектом буде зроблено добрий внесок, щоб змінити статистику, яка свідчить, що молодь хоче реалізувати себе за межами України, оскільки якщо молодь зможе реалізуватися в Україні, то не буде необхідності залишати нашу країну».

Директор з розвитку компанії Senkatel Олег Науменко зазначив, що планшет Senkatel ZnayPad дозволить учням мати доступ до бази знань і «збільшить мотивацію одержання знань за рахунок сучасних інтерактивних підручників». За його словами, шкільний планшет Senkatel ZnayPad містить кілька особливостей, створених спеціально для освіти, зокрема, набір передвстановлених навчальних додатків, ліцензовані продукти для офісної роботи, ведення шкільного розкладу і домашніх завдань, перегляд відеоуроків, доступ до Вікіпедії, інтеграція з освітнім сервісом ClassBook.

Науменко сказав, що на ринку планшетів «ми виділяємося на тлі всіх компаній тим, що ми робимо пристрої для наших споживачів за низькою ціною, але високої якості».

Директор освітніх програм Intel в Україні і країнах СНД Тетяна Нанаєва вважає, що освіта має бути цікавою для школярів. Вона сказала, що планшет для школярів призначений для індивідуального використання учнем як вдома, так і в школі, і є важливим кроком для масового застосування ІТ у освіті. За її словами, важливо розуміти, що техніка має бути захищена, оскільки діти її можуть упустити, розлити на неї воду. Вона зазначила, що в планшеті «закладені лабораторії, камери, які дозволяють робити дослідження і напрацьовувати навички компетентності дітей».

Директор видавництва «Розумники» Олександр Кохан зазначив, що «ми займаємося створенням мультимедійного освітнього контента на базі авторських наукових матеріалів, а сучасним трендом у створенні мультимедійних уроків є індивідуальний підхід і можливість кооперації учнів між собою і з вчителем у процесі навчання».

Директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов відзначив, що бачить перспективи в довготривалій співпраці з розробниками шкільних електронних пристроїв.

У прес-релізі, розданому журналістам, зазначається, що рекомендована роздрібна ціна на продукт Senkatel ZnayPad - 1999 грн, а із захисним чохлом і клавіатурою - 2399 грн.