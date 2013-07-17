Верховинці подали заявку на участь у проектах ЄС щодо сталого регіонального розвитку

Верховинська райдержадміністрація спільно з Рахівскою РДА Закарпатської області подали заявку на участь у конкурсній програмі проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», повідомляє прес-служба голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Визначено пріоритетні напрямки майбутнього проекту: муніципальне управління відходами (розвиток інфраструктури в межах реалізації стратегії поводження з відходами); підтримка традиційного вівчарства та валоризації продукції та підтримка зимового лижного туризму «у напрямку поліпшення керування лавиною».

Основне, що дасть цей проект для Верховинщини, у разі його реалізації, - забезпечить максимальну переробку комунальних відходів, зниження забруднення річок та грунту відходами, вважає голова Верховинської РДА Василь Гондурак.