В Євпаторії виявили атракціон, що мав би знаходитись у парку Харкова

Інспектори Територіального управління Держгірпромнагляду по АРК та Севастополю провели планові перевірки роботи атракціонної техніки та виявили низку порушень. Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

За підсумками перевірки атракціонів, розташованих на території санаторію «Перемога» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», виявлено порушення трудового розпорядку в роботі операторів, які обслуговують техніку і порушення правил електробезпеки. Зокрема, встановлено самовільне підключення сторонніх струмоприймачів, використання не перевірених засобів обліку витрати електроенергії та засобів безпеки, виявлені порушення в організації електропостачання.

Також в ході перевірки виявлено атракціон «Катапульта» іноземного виробництва, який згідно з документами, повинен знаходитися в парку ім. Горького в Харкові. Керівництву санаторію видано розпорядження на демонтаж зазначеного атракціону з території оздоровниці.

За результатами перевірки, управління Держгірпромнагляду підготувало подання директору санаторію «Перемога» про невідповідність головного енергетика підприємства займаної посади. Сам енергетик притягнутий до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на засіданні Ради міністрів Криму глава уряду автономії Анатолій Могильов доручив перевірити безпеку експлуатації атракціонів. Голова Ради міністрів звернувся до міським, сільським, селищним головам та головам райдержадміністрацій з вимогою не видавати дозволів на встановлення та експлуатацію застарілих або несертифікованих атракціонів та попередив керівників на місцях про персональну відповідальність за допущені порушення.