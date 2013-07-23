У Криму 4 російських туриста потрапили до лікарні після вживання грибів

Сімферополь. У Криму четверо громадян Росії потрапили до лікарні в результаті отруєння грибами.

Інцидент стався 22 липня в Сімферопольському районі півострова, повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в АРК.

Туристи із Санкт-Петербурга розмістилися на базі відпочинку в районі Мармурових печер. Там вони поїли грибів. Після чого опинилися на лікарняному ліжку.

До медиків потрапили 39-річний чоловік, 37-річна жінка, 11-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Стан потерпілих - середнього ступеня тяжкості.

