Мінекології вивчає надзвичайну ситуацію на Домбровському кар’єрі

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України Олександр Сушко 20 липня п.р. провів спільну нараду представників центральних органів влади, членів комісії, та обласної комісії, з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Мінекології.

Перший заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Василь Головчак детально ознайомив учасників спільної наради, серед яких були науковці, представники обласної медицини, земельники, водники, із нинішньою загрозливою ситуацію на північному борті Домбровського кар’єру, де, як відомо, наприкінці червня стався прорив розсолів. Наявність надзвичайної ситуації державного значення, яка може перерости у катастрофічну, підтвердили заступник директора ДП «Науково-дослідний інститут галургії» Юрій Садовий, голова Калуської РДА Василь Петрів, перший заступник Калуського міського голови І. Матвійчук та інші виступаючі на нараді .

Василь Плавюк, голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, поінформував що область готова приступити до першочергових робіт з локалізації території витоків. Зокрема, буде виділено 100 тис. грн. для проведення грунтовного моніторингу, шляхом буріння цілого ряду свердловин, з тим, аби, як це пропонують науковці і практики, локалізувати прорив розсолів відповідними інженерно-будівельними технологіями.

На 2014 рік кошти на вирішення екологічних проблем Калуського промислового району закладені у загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 рр, яка затверджена у сумі 101 млн грн. З них 51 млн грн. передбачено зазначеною програмою на 2013 рік, повідомляється в релізі.