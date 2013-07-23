На Одещині затримали браконьєра з Молдови який незаконно ловив осетрів

На Одещині співробітники Державної прикордонної служби України затримали браконьєра з Молдови.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, інформацію про можливе порушення правил рибальства в Чорному морі охоронці кордону отримали від місцевих жителів. На місце відразу направили прикордонний наряд. Невдовзі браконьєра було затримано на узбережжі в районі села Лиман. Ним виявився громадянин Молдови. У ході огляду плавзасобу молдованина правоохоронці знайшли заборонені знаряддя лову, а також 15 штук осетра, 2 морських ската, 190 крабів тощо.

Плавзасіб, рибу та знаряддя лову було вилучено співробітниками міліції. Завдана молдаванином шкода державі від незаконного вилову сягає близько 750 тисяч гривень. З`ясування обставин правопорушення триває.