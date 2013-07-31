На Донеччині законсервовано майже 5 тисяч гектарів деградованих земель

У Донецькій області протягом останніх років законсервовано майже 5 тисяч гектарів деградованих сільськогосподарських угідь. Це дозволить підвищити родючість таких земель та в перспективі повернути їх до активного сільськогосподарського використання, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів.

На сьогодні в області потребують консервації понад 200 тисяч гектарів земель, з яких більше 15 тисяч гектарів – землі державної власності.

Наявність деградованих та малопродуктивних земель та нерівномірний їх розподіл у районах Донеччини пов’язані як з природними умовами, так і з антропогенним навантаженням на природне середовище. Найбільше таких земель знаходиться в Артемівському, Великоновосілківському, Шахтарському, Амвросіївському та Мар’їнському районах.

Серед основних причин появи еродованих земель є надмірне розорювання сільськогосподарських угідь, розміщення просапних культур на схилах, слабкий захист полів лісонасадженнями, недотримання сівозмін, зазначається в повідомленні.

Як стверджують науковці, щорічно площа малопродуктивних та деградованих угідь збільшується на один відсоток. Тому землевпорядники цілеспрямовано здійснюють координацію проведення заходів з охорони земель відповідно до цільових програм, ініціюють виділення коштів для таких цілей з місцевих бюджетів.

Фахівці землевпорядної служби впевнені, що консервація земель шляхом заліснення та залуження є надійним та дієвим природоохоронним засобом, який дозволить зупинити процеси деградації ґрунтового покриву, мінімізувати ерозійні процеси, підвищити продуктивність угідь.