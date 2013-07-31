У Луцьку за день випало дві місячні норми опадів

Луцьк. У Луцьку у вівторок, 30 липня, випало у два рази більше місячної норми опадів, а саме 122 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком 43-ї сесії міської ради поінформувала заступник міського голови Лариса Соколовська.

Внаслідок природної стихії були підтоплені житлові будинки, вулиці, міська клінічна лікарня, школи, котельні, трансформаторні підстанції та інші об`єкти життєзабезпечення міста.

Соколовська також зазначила, що вчора з 16.00 частково було припинено рух транспортних засобів та відключено енергопостачання на деяких вулицях міста. Зокрема, було відключено дев’ятий розподільчий пункт міської клінічної лікарні, на даний час, лікарня отримує живлення з резервного кабелю.

Відключені від енергопостачання житлові будинки на вул. Львівська, Дубнівська, Відродження, проспектах Соборності, Молоді. П’ять трансформаторних підстанцій, що живлять вул. Ветеранів, Щусєва, Мамсурова, Боженко, на даний час не відновлено, 2 житлових будинки на вул. Ветеранів, 3, 6 – відключені і є проблема щодо їх підключення. Роботу підстанції-ретранслятора (105 ТП) відновлено.

За словами Соколовської, системі водопостачання міста (КП «Луцькводоканал») також завдано збитки.

«О 16.30 підтоплено приміщення водопровідної насосної станції Дубнівського водозабору, внаслідок чого виведено з ладу 3 електродвигуни. Прилад частотного керування електродвигуном потребує заміни. В адмінприміщенні виведені з ладу всі засоби зв`язку і оргтехніки. Вимкнуте електроживлення на 2-х ділянках артсвердловин (с. Крупа та с. Рованці)», - поінформувала вона.

На каналізаційно-насосних станціях № 1, 2, 7, 12 роботи з відкачування переповнених колекторів закінчились близько 3.00 середи. На станції №3 роботи з пониження рівня стічних вод у колекторах ще тривають. Протягом доби відкачували воду з міської клінічній лікарні.

Також Соколовська зазначила, що у зв’язку зі стихією постраждала і система теплопостачання (ДКП «Луцьктепло»). Відключено від електропостачання 5 котелень, адмінприміщення на вул. Г.Артемовського та 3 ЦТП. Залито дощовими водами 2/3 каналів теплових мереж, що призвело до пониження температури гарячої води. «На даний час усі котельні та ЦТП працюють у штатному режимі», - сказала Соколовська.

Внаслідок великої кількості опадів на дорогах міста виникли провали, зокрема, на перехресті С.Ковалевської-Відродження, на пр. Соборності, 30, 32, на вул. Пінській, а також на вул. К. Карого (район р. Сапалаївки).

«Для ліквідації наслідків стихії було задіяно три бригади КП «Луцькспецкомунтрансу» з розчистки зливових каналізацій та всю наявну техніку для відкачування води. Також працювало 20 одиниць техніки та 75 представників особового складу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області», - зазначила Соколовська.

«Роботи щодо ліквідації наслідків зливи в місті продовжуються», - додала вона.

За минулу добу до служби оперативного реагування «15-80» надійшло 228 звернень, 215 з яких стосувалися стихійної ситуації в місті.

Як повідомляв УНІАН, близько 16.00 вівторка, 30 липня, в Луцьку розпочалась сильна гроза, подекуди град. Негода паралізувала рух транспорту на багатьох вулицях міста.