На Керченському сміттєзвалищі ліквідують пожежу

Сьогодні близько 6-ї години ранку почалась пожежа на Керченському міському сміттєзвалищі, повідомляж Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим.

Площа займання складає 250 кв. м. Загальна площа сміттєзвалища становить приблизно 20 га. На даний час на сміттєвзалищі ведуться роботи з ліквідації пожежі. У роботах задіяні 4 машини УЖКГ м. Керч та Керченської філії КРП "Вода Криму".

Екоінспекція зазначає, що ситуація знаходиться під контролем, і обіцяє про подальшу ситуацію на сміттєвзалищі повідомити додатково.