На Черкащині за один день врятували більше мільйона мальків

На Черкащині лише за один день рибоохоронці врятували від загибелі майже мільйон мальків, переселивши їх з відшнурованих водойм, які пересихають, до Кременчуцького водосховища.



Як повідомляється на сайті Головрибводу, З1 липня поблизу с. Сушки Канівського р-ну Черкаської області працівники Черкасирибоохорони разом з рибалками-промисловиками та представниками громадськості продовжили проведення масштабних заходів з переселення молоді риби, яка опинилася у відшнурованих водоймах, у води Кременчуцького водосховища.

Згідно з релізом, протягом липня у відкриті черкаські водойми вдалося випустити вже близько 2 млн малька цінних видів риби, переважно карася , коропа, плітки та жереха.

Однак, за підрахунками фахівців у відшнурованих водоймах, що утворилися в результаті різкого спуску води у водосховищі після небувалого весняного паводку, знаходиться ще приблизно декілька мільйонів молоді риби, яка потребує людської допомоги.

Роботи по переселенню риби, яка опинилася в озерах, що стрімко пересихають, проводяться також в Золотоніському районі (в дельті р. Сули) та Черкаському районі області на р. Рось.