Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» встановлює водозберігаючі системи поливу.

Як повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації, такі системи вже запущено на двох об’єктах столиці: у парку Перемоги та на Броварському проспекті. Вони обладнані найсучаснішим електронним регулятором, що дозволяє програмувати подачу води за часом. Такими технологіями користуються в усьому світі.

Для влаштування систем, перш за все, визначається тип ґрунту, кількість і вид рослин, а також кількість опадів. Потім за допомогою програмування через електродатчик за графіком відбувається подача води у крапельник.

«Використання автоматичних водозберігаючих технологій у міському середовищі дозволяє утримувати ландшафт у відповідній вологості та заощаджувати бюджетні кошти як на транспортні витрати, так і на кадрові ресурси порівняно з традиційним поливом зелених насаджень за допомогою спецтехніки», – зауважив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко.

До кінця поточного року комунальне об’єднання планує влаштувати такі системи поливу майже на 60-х об’єктах Києва загальною площею 90 000 кв. м. Наразі ведуться проектні роботи з влаштування стаціонарних систем на території парку Партизанської слави та на проспекті Миколи Бажана.