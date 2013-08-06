На «Стиролі» постраждали 20 осіб

За інформацією Департаменту охорони здоровʼя Донецької обласної державної адміністрації станом на 17.50, під час викиду аміаку на горлівському хімічному концерні «Стирол» постраждали 20 осіб.

У міській лікарні № 2 перебувають 19 осіб, ще одна – у лікарні № 3, повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації.

До Горлівки для надання консультативної допомоги прибула анестезіологічна бригада Обласного центру медичної допомоги і медицини катастроф.

Під час аварії, за попередньою інформацією, загинули пʼятеро працівників підприємства.

Як повідомляв УНІАН,викид аміаку стався на концерні «Стрирол» сьогодні, 6 серпня, о 14.20.

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