На «Стиролі» постраждали 20 осіб
Дані про загиблих не змінились
За інформацією Департаменту охорони здоровʼя Донецької обласної державної адміністрації станом на 17.50, під час викиду аміаку на горлівському хімічному концерні «Стирол» постраждали 20 осіб.
У міській лікарні № 2 перебувають 19 осіб, ще одна – у лікарні № 3, повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації.
До Горлівки для надання консультативної допомоги прибула анестезіологічна бригада Обласного центру медичної допомоги і медицини катастроф.
Під час аварії, за попередньою інформацією, загинули пʼятеро працівників підприємства.
Як повідомляв УНІАН,викид аміаку стався на концерні «Стрирол» сьогодні, 6 серпня, о 14.20.
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