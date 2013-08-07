На озері Сасик (Одещина) прикордонники затримали браконьєрів

Учора прикордонники Одеського загону на озері Сасик (Кундук) затримали браконьєрів, повідомили УНІАН в прес-службі Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Напередодні інформація про незаконний вилов риби дільничному інспектору прикордонної служби надійшла від місцевого жителя. Після чого прикордонний наряд відділу «Курортне» поблизу с. Трапівка Татарбунарського району затримав двох чоловіків. Згодом виявилося, що обидва правопорушники є громадянами України, а в їхньому плавзасобі була риба та заборонені знаряддя лову.

По даному факту складено протокол про адміністративне правопорушення. Своїми діями громадяни завдали збитків державі на суму понад 6 тисяч гривень.

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