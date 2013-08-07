ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД - ОСНОВНІ ЗАБОРОНИ

Державна екологічна інспекція у Львівській області інформує про Правила поведінки у пожежонебезпечний період, яких повинні дотримуватись громадяни, аби запобігти виникненню пожеж.

З метою уникнення лиха Держекоінспекція рекомендує тимчасово не відвідувати ліси на транспортних засобах у період високої пожежної небезпеки. Відпочиваючи на природі, подбайте про те, щоб ваш відпочинок був максимально безпечним як для вас, оточуючих, так і для навколишнього середовища.

Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум`я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

1. Розведення багать у лісі.

2. Заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів.

3. Відвідування населенням лісу із переважанням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди.

4. Палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки.

5. Залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речови­нами ганчір`я тощо.

6. Палити або користуватися відкритим вогнем під час прове­дення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання паль­ного, заправлення двигунів тощо).

7. Використовувати на полюванні пижі, виготовлені з горючих або здатних тліти матеріалів.

8. Розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 м - мішаного, 20 м - листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станції та вогненебезпечні вироб­ництва , смітники, житлові і виробничі приміщення.

9. Випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісово­го фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські пали).

10. Залишати під час будівництва доріг, газопроводів, нафтоп­роводів, мереж електропередачі, зв`язку, радіофікації, інших комуні­кацій та об`єктів деревні залишки і горючі матеріали.

11. Звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, буд­івельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

В разі виникнення пожежі необхідно негайно повідомляти про це лісогосподарські підприємства, територіальні підрозділи МНС України, місцеві органи влади.

Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки несуть адміністративну відповідальність згідно ст.cт. 77 та 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінальну відповідальність згідно ст. 245 ККУ в разі спричинення важких наслідків.



